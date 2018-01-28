أحمد أيوب يكشف عن السبب الحقيقي وراء انخفاض مستوى بعض نجوم الأهلي

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كشف الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي وراء انخفاض بعض مستوى لاعبي فريق الأهلي، والذي ظهر بشكل واضحاً للغاية في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن أحمد أيوب أن السبب الرئيسي وراء انخفاض مستوى بعض لاعبي فريق الأهلي في الفترة الماضية، هو عملية تجديد عقود اللاعبين نظراً لتفكير كل لاعب في مستقبله مع النادي.

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كما أضاف أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق قد عقد جلسة خاصة مع كل اللاعبين الذي أوشكت عقودهم على الانتهاء، وفي خلال هذه الجلسة تم مطالبة كافة اللاعبين بضرورة التركيز بشكل كامل مع الفريق وعدم التركيز على موضوع تجديد العقد والمفاوضات مع مجلس إدارة النادي.