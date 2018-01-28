أيمن حافظ: صفقات الزمالك بطلب من إيهاب جلال ومرتضى منصور يوفر الدعم اللازم

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تحدث الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي عن العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك سواء عن صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي أو عن آخر تحضيرات الفريق استعداداً لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن أيمن حافظ أن كل الصفقات التي قام نادي الزمالك بالتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، كانت بناءً على طلب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يوفر دائماً الدعم اللازم في كل الأوقات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أيمن حافظ على ضرورة امتلاك فريق الزمالك عدد كبير من اللاعبين، وذلك نظراً لأن الفريق يُنافس في أكثر من بطولة مما يُحتم عليه أن يكون جاهزاً في كل المباريات.

أما عن المباراة المقبلة لفريق الزمالك خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فقد أشار الكابتن أيمن حافظ إلى احتمالية عودة كلاً من الثنائي عبد الله جمعة ومحمود عبد الرحيم جنش من جديد بعد تعافيهم من الإصابة.

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