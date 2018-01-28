أسامة حسني: الاستقرار الفني هو ما يُميز الأهلي عن الزمالك

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تحدث الكابتن أسامة حسني نجم النادي الأهلي سابقاً والمدرب العام للمنتخب الوطني المصري للشباب حالياً اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي، عن الفرق بين فريقي الأهلي والزمالك وخاصة على الصعيد الفني.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن أسامة حسني أن الأمر الأساسي الذي يُميز فريق الأهلي عن فريق الزمالك على مدار السنوات الماضية، وهو الاستقرار الفني وعدم تغيير المدير الفني للفريق وجهازه المعاون في كل موسم أو كل نصف موسم تقريباً مثلما يحدث داخل نادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يتمنى أن يستقر فريق الزمالك فنياً في الفترة المقبلة مع مديره الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الأمر سوف يكون في مصلحة الفريق حتى يعود من جديد إلى أجواء المنافسة مع فريق الأهلي وحتى يتمكن أيضاً من حصد الألقاب مرة أخرى.

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