إنبي يحسم موقفه من رحيل النجم صلاح محسن في الميركاتو الحالي

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حسم نادي إنبي موقفه اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص رحيل نجمه الواعد صلاح محسن مهاجم الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، وخاصة في ظل العروض الكثيرة التي وصلت إلى اللاعب في الآونة الأخيرة سواء من داخل مصر أو من خارجها.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد أكد الكابتن طارق عبد الله المدير الفني الحالي لفريق إنبي، أن النجم الواعد صلاح محسن سوف يبقى داخل صفوف نادي إنبي حتى نهاية الموسم الحالي ولن يرحل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق عبد الله إلى أن النجم الواعد صلاح محسن قد وصل عروضاً مغرية للغاية سواء له أو لنادي إنبي من القارة الأوروبية وأبرزهم عرض نادي أوستريا فيينا النمساوي، ولكنه رفضها جميعاً بحجة صغر سنه على السفر إلى القارة الأوروبية في هذا الوقت.

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