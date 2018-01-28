صلاح يُحطم رقماً قياسياً جديداً مع ليفربول رغم الإقصاء من كأس إنجلترا

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نجح الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تحطيم رقم قياسي جديد في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك على الرغم من إقصاء فريقه من الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

حيث سجل النجم محمد صلاح الهدف الثاني لمصلحة فريقه في مباراة يوم أمس أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، وذلك في المباراة التي انتهت على وقع فوز فريق وست بروميتش ألبيون في نهاية المطاف بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ولكن على المستوى الشخصي رفع النجم المصري محمد صلاح رصيد أهدافه مع فريق ليفربول إلى 25 هدفاً في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، وبالتالي بات الفرعون المصري محمد صلاح هو ثالث لاعب فقط في فريق ليفربول على مر التاريخ ينجح في تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في هذا الوقت من عمر الموسم.

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