عبد الله جورج يفتح النار على مرتضى منصور ويكشف المستور

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قام عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بالرد بشكل ناري اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي كان قد هاجمه في مساء يوم أمس السبت بشكل غير مقبول على الإطلاق.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد عبد الله جورج أن المستشار مرتضى منصور قد هاجمه بسبب أمور مالية داخل نادي الزمالك لم يكن يرغب في التحدث عنها في وسائل الإعلام، مشدداً في الوقت ذاته على أنه قام بالاعتراض عليها بشكل كبير للغاية وخاصة وأن الأمر ليس في مصلحة نادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عبد الله جورج إلى أن الأمور المالية كلها لا تسير في الطريق الصحيح، والدليل على ذلك أنه لا يوجد أي أحد داخل نادي الزمالك يعلم طبيعة الموقف المالي داخل النادي سوى المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور.

كما أضاف أيضاً عبد الله جورج أن العائد من صفقة النجم علي جبر بعد انتقاله إلى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قد تم وضعه في حساب باسمي داخل البنك، وهو الأمر الذي تم رفضه تماماً نظراً لضرورة وضع هذه الأموال داخل البنك في حساب باسم نادي الزمالك.

وفي ختام تصريحاته شدد عبد الله جورج على أن كل الأموال التي تم صرفها في الميركاتو الشتوي الحالي تم سحبها من خزينة نادي الزمالك والتي بها مبلغ 181 مليون جنيه مصري، وذلك على الرغم من أنها كانت من المفترض أن يتم سحبها من حساب النادي في البنوك.

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