الأهلي يتوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع سموحة بخصوص الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، وذلك بخصوص صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي الحالي بين الطرفين.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر قد وافق على بيع المدافع عبد الله بكري لصالح النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك في مقابل الحصول على مبلغ 9 مليون جنيه مصري إضافة إلى الظفر بخدمات كلاً من الثنائي عمرو بركات وحسين السيد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة، وخاصة وأن الميركاتو الشتوي الحالي بات على بُعد أيام قليلة فقط من غلق أبوابه بشكل رسمي في نهاية شهر يناير الحالي.

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