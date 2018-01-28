قرار هام من إيهاب جلال قبل مواجهة الزمالك المقبلة أمام إنبي

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المباراة المقبلة لفريق الزمالك خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء المقبل.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال نقل المران الجماعي لفريق الزمالك يوم غداً الاثنين إلى ملعب القاهرة الدولي، وذلك بدلاً من إجراء المران في مقر نادي الزمالك على ملعب حلمي زامورا، على أن يختتم فريق الزمالك تحضيراته للمباراة في يوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

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وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وبين مضيفه فريق إنبي في مساء يوم الأربعاء، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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