جلسة خاصة اليوم بين الخطيب والسعيد وعبد الحفيظ.. تعرف على التفاصيل

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة ظهر اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي جلسة خاصة للغاية، والتي جمعت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والنجم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلي.

وفي إطار هذه الجلسة تم فتح ملف تجديد عقد النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي، وخاصة وأن النجم عبد الله السعيد ينتهي عقده الحالي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا.

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وفي السياق ذاته أيضاً شدد الكابتن محمود الخطيب للنجم عبد الله السعيد على أن النادي الأهلي في حاجة ماسة إلى خدماته في الفترة المقبلة، وإضافة لذلك أيضاً أبدى الكابتن محمود الخطيب استعداد مجلس إدارة النادي الأهلي لتقديم العرض المالي المناسب لإمكانيات وقدرات النجم عبد الله السعيد.

ومن جانبها كانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن عقد النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي الجديد سوف يمتد حتى شهر يناير من العام بعد المقبل 2020م، على أن يحصل النجم عبد الله السعيد على راتب سنوي يصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري صافي الضرائب.

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