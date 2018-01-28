موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الاسباني اليوم الاحد 28/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب الكامب نو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

ستُقام مباراة برشلونة ومنافسه ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

قائمة فريق برشلونة في مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / لوكاس دين / أليكس فيدال / صامويل أومتيتي / يري مينا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / باولينيو / سيرجي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي

خط الهجوم: لويس سواريز / باكو ألكاسير

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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