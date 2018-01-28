تعرف على أبرز مميزات نجم نادي الزمالك الجديد “محمد عنتر”

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باتت جماهير نادي الزمالك في حالة ترقب كبير انتظاراً للمشاركة الأولى للنجم الواعد محمد عنتر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أول مباراة له مع الفريق، وذلك بعدما انتقل رسمياً إلى صفوف نادي الزمالك قادماً من صفوف نادي الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد نجح في مساء يوم أمس السبت في حسم الصراع مع الغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك من خلال الحصول على توقيع النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت، علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلى مبلغ 15 مليون جنيه مصري.

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ويُعد النجم الواعد محمد عنتر أحد أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية، وقد لفت الأنظار إليه بقوة بعدما ساهم بشكل كبير في صعود فريقه في نهاية الموسم الماضي إلى الدوري المصري الممتاز، أما في الموسم الحالي فقد خاض مع فريق الأسيوطي سبورت في الدور الأول سبعة عشر مباراة، كما نجح أيضاً في تسجيل أربعة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى.

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