مرتضى منصور يواصل إصراره على التعاقد مع نجم إنبي الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً لا يزال يواصل إصراره، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق إنبي الواعد في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور ينوي التقدم بعرض خيالي جديد، وذلك من أجل الظفر بخدمات النجم الواعد صلاح محسن لاعب فريق إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، حيث من المقرر أن تصل قيمة العرض إلى مبلغ 20 مليون جنيه مصري إضافة إلى إعارة كلاً من الثنائي محمد إبراهيم وباسم مرسي إلى صفوف نادي إنبي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي الزمالك سبق له وأن قدم عرضاً وصلت قيمته إلى مبلغ 15 مليون جنيه مصري إضافة إلى إعارة كلاً من الثنائي محمد مجدي ويوسف أوباما، ولكن ذلك العرض قد تم رفضه حينها من جانب مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب.

وعلى الرغم من أن عرض نادي الزمالك الجديد مغري للغاية، إلا أن العائق الأكبر من أجل إتمام هذه الصفقة يبقى هو النجم الواعد صلاح محسن، وخاصة وأن اللاعب سبق وأن أعرب في أكثر من مناسبة سابقة عن رغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، إلا أن الأموال الطائلة قد تُغير في نهاية المطاف من رأي اللاعب وخاصة وأن عمره 18 عاماً فقط لا غير.

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