شيكابالا يكشف عن حظوظ منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل

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كشف النجم الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الرائد السعودي حالياً اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي عن حظوظ المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل مشاركته التاريخية المرتقبة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال مقابلة صحفية أجراها اللاعب الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا مع صحيفة الجزيرة السعودية اليوم الأحد، أكد النجم شيكابالا أنه غير قلق على الإطلاق بخصوص مستقبل المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب المصري بشكل عام يظهر بشكل مثالي في المباريات الكبيرة دائماً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم محمود عبد الرازق شيكابالا على أن اختياره الانتقال إلى صفوف نادي الرائد السعودي واللعب في مسابقة الدوري السعودي بشكل عام، كان بهدف عودته من جديد إلى قائمة المنتخب الوطني المصري وخاصة قبل موعد المونديال المقبل.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم شيكابالا أن اختياره في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا ليس عائداً له بكل تأكيد، ولكنه في جميع الأحوال سوف يكون داعماً ومشجعاً للمنتخب المصري سواء كلاعب على أرض الملعب أو حتى كمتفرج مثل أي مصري آخر.

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