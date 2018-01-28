فيديو: تشيلسي يعبر نيوكاسل بسهولة ويحجز مقعده في ثمن نهائي كأس إنجلترا

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تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018م، وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بسهولة بالغة بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار الدور الرابع من عمر المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي كلاً من المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي الذي سجل هدفين إضافة إلى الإسباني ماركوس ألونسو، وبذلك ينتظر فريق تشيلسي معرفة منافسه في الدور المقبل من عمر المسابقة، وخاصة وأن الهدف الأساسي لفريق تشيلسي في الموسم الحالي بات هو الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

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