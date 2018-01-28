دي خيا ينفي نهائياً إمكانية رحيله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل

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تحدث النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي عن مستقبله في قلعة أولد ترافورد، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي صدرت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية حول اقترابه من الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد قال النجم ديفيد دي خيا: “لا أصدق أن هذا الموسم هو السابع لي مع مانشستر يونايتد، حقاً الوقت يمر بسرعة، أنا سعيد بالوقت الذي قضيته هنا”، كما أضاف أيضاً: “لقد جئت إلى هنا كطفل والآن أنا رجل سواء داخل أو خارج الملعب، بالنسبة لي كرة القدم هي حياتي، لقد قضيت هنا 7 سنوات رائعة، وأنا سعيد جداً للغاية في الوقت الحالي”.

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