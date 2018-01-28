الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لقمة الأسبوع أمام الدراويش

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك استعداداً لمباراة القمة المنتظرة أمام فريق الإسماعيلي في يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في هذه المباراة بأي وسيلة ممكنة، وذلك من أجل تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولعل ما يُزيد من أهمية المباراة أكثر أن فريق الإسماعيلي هو المُلاحق المباشر لفريق الأهلي في الموسم الحالي.

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وقد وصل الفارق بين الطرفين حتى الآن إلى 6 نقاط كاملة، وإضافة إلى ذلك أيضاً فإن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب، وبالتالي فإن فوز فريق الأهلي في المباراتين سوف يرفع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 12 نقطة كاملة.

جزء من مران الأهلي اليوم الأحد 28/1/2018

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