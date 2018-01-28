فيديو: أتلتيكو مدريد يستعيد عافيته في الليغا بفوز سهل على لاس بالماس

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نجح فريق أتلتيكو مدريد في استعادة عافيته من جديد من خلال فوزه اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي على حساب ضيفه فريق لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وقد سجل أهداف فريق أتلتيكو مدريد كلاً من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الحادية والستين وفيرناندو توريس في الدقيقة الثالثة والسبعين وتوماس بارتي في الدقيقة الثامنة والثمانين، وبذلك قلص فريق أتلتيكو مدريد الفارق مؤقتاً مع صاحب الصدارة فريق برشلونة إلى 8 نقاط.

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ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس

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