فيديو: أحداث مباراة الاتحاد والأسيوطي تحسم الجدل بشأن عودة الجماهير

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شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي أحداثاً مؤسفة للغاية مرة أخرى في المدرجات، وذلك على الرغم من أن المسابقة تُلعب بدون جماهير منذ فترة طويلة للغاية، ويبدو أن الوضع سوف يستمر طويلاً للغاية مرة أخرى بعد أحداث اليوم.

حيث شهدت المباراة التي جمعت اليوم بين فريق الأسيوطي سبورت وبين ضيفه فريق الاتحاد السكندري احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة فريق الأسيوطي سبورت في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وعلى إثر ذلك نجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل هدف التعادل في المباراة.

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لتنتهي المباراة بعدها على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله لكل فريق، ولكن قبل تنفيذ فريق الأسيوطي سبورت ركلة الجزاء قامت الجماهير القليلة الحاضرة من جانب فريق الاتحاد السكندري بالاعتراض بشكل غير حضاري تماماً على حكم المباراة، مما أدى بدوره إلى حدوث مشاجرة مع جماهير فريق الأسيوطي سبورت إضافة إلى تدخل عناصر الأمن من أجل حفظ النظام في الملعب.

وعلى الرغم من الاتحاد المصري لكرة القدم قد أخطر اليوم وزارة الداخلية بشكل رسمي بعدم رغبة الأندية في عودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم الحالي، إلا أن أحداث اليوم قد تجعل عودة الجماهير المصرية من جديد إلى المدرجات أمراً مستحيلاً، وخاصة في ظل التعصب الأعمى وغير المبرر من جانب الجماهير إضافة إلى السلوك غير الرياضي والبعيد نهائياً عن مضمون لعبة كرة القدم وهو الروح الرياضية.

أحداث مباراة الاتحاد السكندري والأسيوطي سبورت اليوم

أهداف مباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت

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