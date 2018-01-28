فيديو: رسالة شديدة اللهجة من كافاني إلى الجماهير المصرية قبل المونديال

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أرسل النجم إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأوروغواي في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي رسالة شديدة اللهجة إلى الجماهير المصرية، وذلك قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل بأشهر قليلة فقط.

حيث نجح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في مساء يوم أمس السبت في تحطيم رقم قياسي جديد في تاريخ النادي الباريسي، وذلك بعد أن وصل إلى الهدف رقم 157 في مسيرته الرياضية مع نادي باريس سان جيرمان فقط، مما جعله يتخطى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ويُصبح بالتالي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان.

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أما عن علاقة ذلك الأمر بالجماهير المصرية، فذلك نظراً لتواجد المنتخب الوطني المصري مع منتخب الأوروغواي في مجموعة واحدة في مونديال روسيا المقبل وهي المجموعة الأولى، علماً بأن المباراة الإفتتاحية لكلاً من المنتخبين في المونديال سوف تجمع بينهما في مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2018م.

جميع أهداف الأوروغوياني إدينسون كافاني ال157 مع نادي باريس سان جيرمان

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