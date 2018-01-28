فيديو: مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو الفوز برباعية تاريخية

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واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي زحفه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك من أجل التتويج في نهاية المطاف بجميع الألقاب الأربعة التي يُنافس عليها منذ مطلع الموسم، وهي لقب الدوري الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية إضافة إلى كلاً من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وأيضاً لقب دوري أبطال أوروبا.

وقد جاء الانتصار الجديد من جانب فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كارديف سيتي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018م على ملعب كارديف، وبذلك ضمن فريق مانشستر سيتي مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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ويبقى الآن في انتظار عملية سحب القرعة من أجل معرفة منافسه المقبل في المسابقة، وقد سجل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي

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