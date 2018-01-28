فيديو: ريال مدريد يحتفل برقم قياسي جديد لرونالدو وبيل وبنزيمة

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احتفل نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي برقم قياسي جديد نجح في تحطيمه نجوم فريق الريال، وهم الثلاثي BBC أي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل.

حيث قام نادي ريال مدريد بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي هذه التغريدة نشر فيديو خاص بالنجوم الثلاثة والذي يتضمن أفضل الأهداف التي سجلها كلاً منهم في السنوات القليلة الماضية.

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ويأتي ذلك الاحتفال من جانب نادي ريال مدريد بعدما نجح الثلاثي رونالدو وبيل وبنزيمة في تسجيل 400 هدف رفقة بعضهم مع فريق ريال مدريد أي حينما يكون الثلاثي متواجد على أرض الملعب، علماً بأن كريستيانو رونالدو قد سجل منهم 225 هدفاً فيما سجل كريم بنزيمة 99 هدفاً بينما سجل جاريث بيل 76 هدفاً.

أجمل أهداف ال BBC مع ريال مدريد

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