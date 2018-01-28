فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى فوز شاق على ديبورتيفو ألافيس

Advertisements

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز في غاية الصعوبة في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وكان فريق ديبورتيفو ألافيس قد تقدم في النتيجة في الشوط الأول عبر المهاجم السويدي غويديتي، ولكن فريق برشلونة نجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني عبر المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ومن ثم سجل النجم ليونيل ميسي هدف الانتصار لفريقه من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليغا الإسبانية، علماً بأن الفارق بينه وبين مُلاحقه المباشر قد عاد من جديد إلى 11 نقطة كاملة وذلك عن صاحب المركز الثاني فريق أتلتيكو مدريد.

ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

إقرأ أيضاً: فيديو: ريال مدريد يحتفل برقم قياسي جديد لرونالدو وبيل وبنزيمة