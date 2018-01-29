الزمالك يُكثف مفاوضاته مع سموحة من أجل ضم نجميه في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد كثف من مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر في الساعات الماضية، وذلك من أجل نجمي فريق سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد رسمياً مع كلاً من الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود عبد العزيز، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في إطار سعي مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور لتدعيم صفوف الفريق، وذلك من أجل تمكين الفريق على المنافسة في الدور الثاني في الموسم الحالي على مستوى جميع الجبهات.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن العقبة الرئيسية أمام مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل حسم الصفقة، سوف يكون مالياً لا محالة وخاصة وأن مجلس إدارة نادي سموحة دائماً ما يطلب مبالغ مرتفعة للغاية مقابل التخلي عن لاعبيه، علماً بأن النادي الأهلي حاول هو الآخر ضم اللاعب ياسر إبراهيم في الميركاتو الشتوي الحالي إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب قيمة الصفقة العالية.