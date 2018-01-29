أحمد أيوب: جاهزون لمواجهة الإسماعيلي وليس لدينا مشكلة في الغيابات

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم غداً الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق الأهلي بات جاهزاً بشكل كامل ومثالي من أجل مباراة القمة أمام فريق الإسماعيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري درس الخصم بعناية شديدة نظراً لأهمية المباراة كثيراً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن هذه المباراة تُعتبر خطوة في غاية الأهمية نحو احتفاظ فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الغيابات لن تؤثر تماماً على الفريق وخاصة في ظل امتلاك فريق الأهلي البديل الأمثل في كل مركز على أرض الملعب.

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