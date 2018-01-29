مصادر صحفية تكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل حسام غالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي مع ناديه الحالي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم حسام غالي قد أنهى كل ارتباطاته مع مجلس إدارة نادي النصر السعودي وفسخ عقده معه بالتراضي، وخاصة في ظل العديد من الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة من جماهير نادي النصر السعودي بسبب تراجع مستواه نوعاً ما في بعض المباريات.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم حسام غالي سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل عقد جلسة خاصة تجمع بينه وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، علماً بأن هذه الجلسة سوف تكون تمهيداً لعودته من جديد إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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