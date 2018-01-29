الزمالك يقترب رسمياً من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الحالي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد بات قريباً للغاية من حسم صفقة أخرى، وذلك بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد رسمياً مع النجم المغربي الواعد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان البركان، وخاصة بعدما قام المستشار مرتضى منصور بالاتصال هاتفياً بمُضرن مجيد رئيس مجلس إدارة نادي نهضة بركان.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الصفقة سوف يتم حسمها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يصل اللاعب إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل التوقيع رسمياً على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك في الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء مشاركته الحالية مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين والتي تُقام على الأراضي المغربية.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية تكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل حسام غالي