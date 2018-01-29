حسام البدري: نحترم الإسماعيلي رغم ظروفهم الصعبة

Advertisements

تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الإسماعيلي في يوم غداً الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد الكابتن حسام البدري أن فريقه بات جاهزاً لمواجهة فريق الإسماعيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الأهلي وفي مشواره نحو الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن لقب الدوري المصري الممتاز لم يتم حسمه بعد بأي شكل من الأشكال، كما أضاف أيضاً بأن اللقب لن يتم حسمه أيضاً حتى لو فاز فريق الأهلي على حساب فريق الإسماعيلي في المباراة المقبلة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الظروف الصعبة التي يمر بها فريق الإسماعيلي في الفترة الماضية من الممكن أن تكون خادعة بشكل كبير.

إقرأ أيضاً: الزمالك يقترب رسمياً من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الحالي