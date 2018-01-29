أبو جريشة يُعلن عن قائمة الإسماعيلي تحضيراً لمواجهة الأهلي

Advertisements

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني المؤقت محمد محسن أبو جريشة، وذلك استعداداً لمباراة القمة المرتقبة، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأهلي في مساء يوم غداً الثلاثاء.

وقد أجرى فريق الدراويش مراناً خفيفاً في صباح اليوم الإثنين في محافظة الإسماعيلية، ومن ثم اتجه بعدها مباشرة إلى محافظة الإسكندرية لكي يختتم تحضيراته هناك، قبل أن يخوض المباراة في يوم غداً الثلاثاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

Advertisements

قائمة الإسماعيلي في مباراة القمة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي

خط الدفاع: محمود البدري / محمد أبو المجد / محمود متولي / ريتشارد بافور / أحمد دويدار / محمد هاشم

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / عمر الوحش / محمد صادق / إبراهيم حسن / إسلام عبد النعيم / وجيه عبد الحكيم / كريم بامبو

خط الهجوم: دييجو كالديرون / موسى كمارا

إقرأ أيضاً: حسام البدري: نحترم الإسماعيلي رغم ظروفهم الصعبة