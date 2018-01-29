تعرف على قائمة الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد بدأ تحضيراته لهذه المباراة انطلاقاً من يوم السبت الماضي، وفي صباح اليوم الإثنين غادرت بعثة المارد الأحمر إلى محافظة الإسكندرية، وذلك لكي يختتم الفريق تحضيراته هناك قبل أن يخوض المواجهة في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب برج العرب.

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قائمة الأهلي في مباراة القمة أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / أيمن أشرف / محمد نجيب / علي معلول / صبري رحيل / محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / أكرم توفيق / عبد الله السعيد / وليد سليمان / أحمد حمودي / جونيور أجايي / إسلام محارب / ميدو جابر / صالح جمعة / باكا

خط الهجوم: وليد أزارو / أحمد ياسر ريان

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