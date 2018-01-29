نجم جديد على مشارف الانضمام رسمياً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نادي أرسنال الإنجليزي قد نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الصفقة سوف تتم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تصل قيمة الصفقة إلى مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني وذلك بعقد يمتد بين اللاعب والنادي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بينما سوف يكون الراتب الأسبوعي للنجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قدره مبلغ 180 ألف جنيه إسترليني.

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هذا وتأتي هذه الصفقة بناءً على رغبة كبيرة جداً من طرف الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال، وخاصة في ظل رغبته في تعويض رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف نادي أرسنال في الميركاتو الشتوي الحالي باتجاه نادي مانشستر يونايتد.

بعض مهارات وأهداف النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ

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