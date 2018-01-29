“العتال” يوجه رسالة نارية لرئيس نادي الزمالك

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تابع موقع مصر 365 الرسالة النارية التي قام نائب رئيس نادي الزمالك “هاني العتال” إلى رئيس القلعة البيضاء المستشار “مرتضى منصور” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أعلن نائب رئيس نادي الزمالك “هاني العتال” قائلاً عبر حسابه الشخصي على تويتر “رئيس الزمالك لن يستطيع منعي من حضور جلسات مجلس الإدارة القادمة، لأنني سأظل متمسكاً بشرعيتي كنائب منتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية”.

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وأضاف هاني العتال قائلاً “سأحضر كل الجلسات التي سيتم الإعلان عنها، وسأتقدم بشكوى للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة في حالة انعقاد جلسة للمجلس في غيابي، ودون الإبلاغ عنها بموعد محدد، وفقاً للائحة النادي التي اعتمدت من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك”.

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