الأهلي ينتصر مرة أخرى على الزمالك وهذه المرة في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حسم الصراع مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بخصوص مع نجم فريق إنبي الواعد في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد توصل أخيراً إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية، علماً بأن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلى مبلغ 35 مليون جنيه مصري.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سبق له وأن قدم عرضاً وصلت قيمته إلى مبلغ 40 مليون جنيه مصري من أجل حسم الصفقة، إلا أن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي حسمت الصفقة في انتظار أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

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