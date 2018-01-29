نجم الزمالك يؤكد رضاه عن فكرة رحيله إلى سموحة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أبدى رضاه عن فكرة رحيله إلى نادي سموحة، وذلك في إطار صفقة تبادلية بين الناديين في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب محمد مجدي مدافع فريق الزمالك قد وافق على أن يكون ضمن صفقة تبادلية بين ناديه وبين نادي سموحة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مما سوف يسمح له بالعودة من جديد لكي يضمن مكاناً له في التشكيلة الأساسية للفريق الذي يلعب له بعكس الوضعية التي عاشها مع نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الصفقة التبادلية سوف تتضمن انتقال كلاً من الثنائي محمد مجدي وأحمد توفيق من صفوف نادي الزمالك إلى صفوف نادي سموحة، وفي مقابل ذلك سوف ينتقل كلاً من الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود عبد العزيز من صفوف نادي سموحة إلى صفوف نادي الزمالك، علماً بأن الصفقة من المفترض أن يتم حسمها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

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