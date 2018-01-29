قرار هام من إيهاب جلال بخصوص قائمة الزمالك الأفريقية

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص قائمة الفريق الأفريقية والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018م.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال أن يقوم بقيد 6 أسماء جديدة في قائمة فريق الزمالك الأفريقية، وذلك من أجل تدعيم القائمة في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي في العام الحالي 2018م، علماً بأن فريق الزمالك لم يعرف طعم التتويج بالألقاب الأفريقية منذ عام 2002م حينما فاز وقتها بلقب دوري أبطال أفريقيا.

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وقد قرر الكابتن إيهاب جلال أن يقوم بقيد كلاً من نانا بوكو وعماد فتحي ومحمد عنتر وإسلام جمال إضافة إلى حمدي النقاز ومحمد عبد الغني في قائمة الفريق الأفريقية، على أن يتم ذلك بشكل رسمي في يوم غداً الثلاثاء مع العلم بأن تكلفة كل لاعب من هؤلاء اللاعبين سوف تصل إلى مبلغ 500 دولار مقابل اللاعب الواحد بحسب قوانين ولوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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