إيهاب جلال: إدارة الزمالك محترفة والصفقات إضافة قوية للفريق

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تحدث الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي عن الميركاتو الشتوي الحالي لنادي الزمالك، وخاصة في ظل الصفقات القوية جداً التي نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في إتمامها.

فمن خلال تصريحاته اليوم الإثنين للموقع الرسمي لنادي الزمالك شدد الكابتن إيهاب جلال على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور محترفة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يوجد أي حد قد تدخل في عمله سواء من الناحية الفنية للفريق أو حتى من ناحية صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن إيهاب جلال أن المستشار مرتضى منصور قد تعاون معه بشكل مثالي، وإضافة لذلك أيضاً ترك له الحرية الكاملة من أجل اختيار الأسماء المرغوب في التعاقد معها، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل الصفقات التي تعاقد معها نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية سوف تكون بمثابة إضافة قوية للغاية للفريق في بقية أطوار الموسم الحالي.

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