نجم جديد في إنبي يطلب الرحيل إلى النادي الأهلي في الميركاتو الحالي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، قد طلب رسمياً السماح له بالرحيل إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن النجم المخضرم رامي صبري مدافع فريق إنبي قد انضم بشكل رسمي إلى زميله الواعد صلاح محسن، وذلك بخصوص طلب كلاً منهما بالسماح لهما بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف النادي الأهلي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدافع المخضرم رامي صبري قرر الانقطاع عن تدريبات فريقه إنبي كمحاولة منه من أجل التأثير على مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، علماً بأن هذه الفرصة تُعتبر ذهبية بالنسبة إلى النجم رامي صبري وربما لن تتكرر مرة أخرى في مسيرته الرياضية نظراً لكبر سنه في الوقت الحالي.
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