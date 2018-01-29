وست بروميتش ألبيون يُقدم رسمياً نجمه الجديد علي جبر

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أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي رسمياً اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي عن تعاقده مع النجم الدولي المصري المخضرم علي جبر قادماً من صفوف نادي الزمالك، وذلك في إطار سعي إدارة النادي الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قام نادي وست بروميتش ألبيون بنشر بياناً اليوم عبر موقعه الرسمي مؤكداً فيه على إتمام الصفقة بنجاح، علماً بأن التعاقد مع النجم علي جبر سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته مع وجود بند أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

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ولن تقوم إدارة نادي وست بروميتش ألبيون بتفعيل بند الشراء في عقد النجم علي جبر، إلا في حالة واحدة فقط وهي إن تألق النجم علي جبر مع الفريق في بقية أطوار الموسم الحالي، مثلما حدث تماماً مع زميله المصري أحمد حجازي الذي قدم مستويات مميزة رفقة فريق وست بروميتش ألبيون في الدور الأول من عمر الموسم.

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