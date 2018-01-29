تعرف على أبرز تصريحات النجم علي جبر بعد انضمامه رسمياً للدوري الإنجليزي

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قام النجم الدولي المصري علي جبر بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي على عملية انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي قادماً من صفوف نادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي لنادي وست بروميتش ألبيون، أعرب النجم المصري علي جبر عن سعادته البالغة بإتمام هذه الصفقة بشكل ناجح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرصة اللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عظيمة للغاية ومن المستحيل أن يرفضها أي لاعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد النجم علي جبر أنه قد تحدث بشكل مكثف مع زميله المصري أحمد حجازي الذي يلعب في صفوف النادي الإنجليزي منذ الصيف الماضي، وذلك كان قبل توقيعه على عقد انتقاله رسمياً إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يشعر براحة نفسية كبيرة للغاية نظراً لتواجد أحمد حجازي بجواره في فريق واحد.

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