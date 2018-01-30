تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي