فيديو: ضربة موجعة جديدة من الأهلي للزمالك في الميركاتو.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حسم الصراع مرة أخرى مع نادي الزمالك، وذلك من خلال ضم نجم آخر في الميركاتو الشتوي الحالي بشكل رسمي بعد مفاوضات مكثفة في الأيام القليلة الماضية.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب محمد شريف مهاجم فريق وادي دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب قد وقع في صباح اليوم الثلاثاء على عقد انضمامه إلى النادي الأهلي، على أن يمتد عقده مع النادي الأهلي لمدة أربعة سنوات ونصف بينما سوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن القيمة الصفقة من المتوقع أن تكون مرتفعة للغاية وخاصة وأن مجلس إدارة نادي وادي دجلة قد اشترط دفع مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أي فريق يرغب في ضم اللاعب.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف يكون النادي الأهلي بذلك قد انتصر مرة أخرى على نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما نجح أيضاً في التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن قادماً من صفوف نادي إنبي.

بعض مهارات وأهداف اللاعب محمد شريف

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