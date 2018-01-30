مصادر صحفية تؤكد عودة حسام غالي رسمياً إلى النادي الأهلي اليوم

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي سوف يقوم بالتوقيع رسيماً على عقد انضمامه إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، ويأتي ذلك بعدما فسخ عقده بالتراضي في يوم أمس الإثنين مع نادي النصر السعودي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم حسام غالي قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم أمس الإثنين، على أن يعقد اليوم الثلاثاء رفقة وكيل أعماله نادر شوقي جلسة خاصة مع عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وذلك من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الذي سوف يمتد مع النادي الأهلي لمدة 6 شهور فقط لا غير مع إمكانية تجديده حتى نهاية العام الحالي 2018م.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري ليس لديه أي مانع في عودة النجم حسام غالي إلى صفوف القلعة الحمراء مثلما أشارت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، وخاصة وأن النجم حسام غالي سوف يلعب دور القائد من جديد في النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: فيديو: ضربة موجعة جديدة من الأهلي للزمالك في الميركاتو الحالي.. تعرف على التفاصيل