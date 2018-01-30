إنبي يُعلن رسمياً انضمام نجمه صلاح محسن إلى النادي الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي انتقال نجمه الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك في صفقة قياسية من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مبلغ 35 مليون جنيه مصري.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن النجم الواعد صلاح محسن سوف يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء اليوم في مقر الشركة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يقوم بالإفصاح عن قيمة الصفقة احتراماً لمبادئ نادي إنبي.

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وفي ختام تصريحاته تمنى زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن يُحالف النجم صلاح محسن كل التوفيق مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيمة الصفقة سوف يتم تسديدها في وقت قصير للغاية على دفعتين.

بعض أهداف ومهارات النجم صلاح محسن

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