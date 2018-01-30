موعد مباراة الاتحاد وأُحد بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد وأُحد بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة
محمود عبد المنعم كهربا

موعد مباراة الاتحاد وأُحد في الدوري السعودي، يستقبل فريق أُحد نظيره فريق الاتحاد في عصر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد وأُحد

ستُقام مباراة الاتحاد وأُحد في عصر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة وخمس دقائق عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأُحد

ستكون مباراة الاتحاد وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت المالكة الحصرية لحقوق نقل مسابقة الدوري السعودي وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

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