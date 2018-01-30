موعد مباراة التعاون والنصر بمشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي، يستقبل فريق التعاون نظيره فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة التعاون والنصر

ستُقام مباراة التعاون والنصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر

ستكون مباراة التعاون والنصر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت المالكة الحصرية لحقوق نقل مسابقة الدوري السعودي وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

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