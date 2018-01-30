الفتح السعودي يواصل ضغطه على الزمالك من أجل ضم نجمه

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الفتح السعودي لا يزال يواصل ضغطه على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الفتح السعودي قد أرسل عرضاً جديداً إلى مجلس إدارة نادي الزمالك وصل قيمته إلى مبلغ 150 ألف دولار، وذلك من أجل التعاقد مع النجم النيجيري معروف يوسف لاعب فريق الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي فقط أي حتى الصيف المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك العرض يُعتبر هو الثاني من جانب مجلس إدارة نادي الفتح السعودي، حيث كانت قيمة العرض الأول قد وصلت إلى مبلغ 100 ألف دولار إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض حينها ذلك العرض بسبب ضعف المقابل المادي.

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