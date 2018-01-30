الأهلي يوافق على رحيل نجم جديد إلى الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق بشكل مبدئي على رحيل نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك إلى أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق على رحيل النجم الواعد عمرو بركات لاعب فريق الأهلي، وذلك إلى صفوف نادي الشباب السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الصفقة سوف تتم بدلاً من انتقال النجم المخضرم أحمد فتحي إلى صفوف نادي الشباب السعودي، ويأتي ذلك نظراً إلى عدم موافقة أي طرف داخل النادي الأهلي وخاصة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق على رحيل أحد ركائز الفريق الأساسية في ظل التحديات المقبلة الصعبة التي تنتظر فريق الأهلي على مستوى جميع المسابقات.

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