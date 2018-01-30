توتنهام يحسم الصراع مع مانشستر يونايتد بخصوص نجم باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد نجح في حسم الصراع مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بخصوص التعاقد مع النجم البرازيلي لوكاس مورا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي قد وصل في صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك تمهيداً للتوقيع على عقد انضمامه رسمياً إلى نادي توتنهام هوتسبير عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، علماً بأن النجم لوكاس مورا قد تم التقاط له أكثر من صورة في مطار العاصمة الإنجليزية لندن.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي توتنهام هوتسبير قد نجح أخيراً في حسم الصراع مع نادي مانشستر يونايتد، وخاصة بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان من خلال دفع المبلغ المطلوب في اللاعب والذي وصل قيمته إلى مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

بعض أهداف ومهارات النجم البرازيلي لوكاس مورا

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