الزمالك يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة إنبي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة في يوم غداً الأربعاء أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الأخير تحضيراً للمباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تُقام المباراة تحديداً في يوم غداً الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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هذا وتأتي هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك لن يجد بديلاً في هذه المباراة سوى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل مصالحة جماهيره والعودة من جديد إلى المسار الصحيح.

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