موعد مباراة الهلال والرائد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي، يستقبل فريق الهلال نظيره فريق الرائد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والرائد

ستُقام مباراة الهلال والرائد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

ستكون مباراة الهلال والرائد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت المالكة الحصرية لحقوق نقل مسابقة الدوري السعودي وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

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