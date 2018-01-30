موعد مباراة الأهلي والشباب بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الشباب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والشباب

ستُقام مباراة الأهلي والشباب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب

ستكون مباراة الأهلي والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت المالكة الحصرية لحقوق نقل مسابقة الدوري السعودي وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

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